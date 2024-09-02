Το ποσό των 69.291.040 ευρώ θα καταβληθούν σε 74.084 δικαιούχους, κατά την περίοδο 2 έως 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Πιο συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 309.483 ευρώ σε 433 δικαιούχους για παροχές τ. ΤΑΥΤΕΚΩ
- Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.481.557 ευρώ σε 27.761 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
- Από 2 έως 6 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.300.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Επίσης, από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 3.500.000 ευρώ σε 40 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
