Το ποσό των 69.291.040 ευρώ θα καταβληθούν σε 74.084 δικαιούχους, κατά την περίοδο 2 έως 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 309.483 ευρώ σε 433 δικαιούχους για παροχές τ. ΤΑΥΤΕΚΩ Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.481.557 ευρώ σε 27.761 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας). Από 2 έως 6 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.300.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Επίσης, από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 18.000.000 ευρώ ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 3.500.000 ευρώ σε 40 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: skai.gr

