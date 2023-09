Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 15χρονος στο Παίδων - Οδηγούσε μηχανή που συγκρούστηκε με φορτηγό στη Στυλίδα Ελλάδα 21:28, 16.09.2023 linkedin

Χειρουργήθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»