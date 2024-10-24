Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος: Πώς γινόταν η ροή των χρημάτων

Με το σκάνδαλο μεγατόνων για υπεξαίρεση χρημάτων της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος από δύο υψηλόβαθμους ιερείς που συναλλάσσονταν με τον χώρο της νύχτας, να έχει «σκάσει σαν βόμβα», ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πως ακριβώς γινόταν η διασύνδεση μεταξύ των λογαριασμών των ιερέων και των πέντε επιχειρηματιών νυχτερινών κέντρων της Πελοποννήσου, που ελέγχονται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Η περίπλοκη υπόθεσή είναι σε εξέλιξη καθώς έχουμε παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Από την έρευνα που έγινε, υπό απόλυτη μυστικότητα, διαπιστώθηκε πως υπήρχαν ενδείξεις για συναλλαγές μεγάλων χρηματικών ποσών σε βάθος επτά με οκτώ ετών.

Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες, έγινε αντιληπτή «ύποπτη» κίνηση ποσού της τάξης των 50.000 ευρώ.

Ο ένας από τους δύο ελεγχόμενους ιερείς φαίνεται πως εμφανίζεται ως διαχειριστής συγκεκριμένου λογαριασμού της Καθολικής Εκκλησίας, τα χρήματα του οποίου κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς πέντε συγκεκριμένων ατόμων τα οποία και συνδέονται μεταξύ τους με τα δύο μάλιστα να έχουν συγγενική σχέση αφού πρόκειται για ανδρόγυνο.

Εντολή δέσμευσης από Βουρλιώτη

Ο Πρόεδρος της Αρχής, κος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δώσει ήδη εντολή για να δεσμευτούν τόσο οι τραπεζικοί λογαριασμοί όσο και περιουσιακά στοιχεία με την υπόθεση ουσιαστικά να έχει παραπεμφθεί στην Εισαγγελία, η οποία θα διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα, συλλέγοντας στοιχεία και καλώντας εν συνεχεία ως υπόπτους όλους τους εμπλεκόμενους, καταλήγοντας εν τέλει για το ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση.

Σημειώνεται πως οι δύο υψηλόβαθμοι ιεράρχες θα ελεγχθούν για υπεξαίρεση και οι πέντε επιχειρηματίες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ενώ για το θέμα έχει ήδη ενημερωθεί το Βατικανό.

Από την ενδελεχή έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος προέκυψαν ενδείξεις ότι οι δύο ιεράρχες υπεξαίρεσαν περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, τα χρήματα αυτά εν συνεχεία επενδύθηκαν σε κέντρα διασκέδασης στην Πελοπόννησο.

Η έρευνα ξεκίνησε από την Αρχή για το ξέπλυμα Βρόμικου χρήματος, πριν από κάποιους μήνες όταν και ενημερώθηκε από τράπεζα για «περίεργη μεταφορά» μεγάλων χρηματικών ποσών από λογαριασμό που ανήκει στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος, προς επιχειρηματία.

Τι λέει η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος

Σε μια πρώτη τοποθέτηση, στο περιθώριο των αποκαλύψεων προβαίνει η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος, τονίζοντας πως δεν έχει ακόμη ενημερωθεί και θα τοποθετηθεί επί του θέματος μόλις λάβει πλήρη γνώση.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

«Μετά τα σημερινά δημοσιεύματα περί υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον Τύπο, δηλώνουμε ότι καμία επίσημη ενημέρωση επί του θέματος δεν έχει υπάρξει. Κατόπιν τούτου αναμένουμε ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές ώστε να τοποθετηθούμε επίσημα επί του θέματος».

