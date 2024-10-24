Της Έλενας Γαλάρη

Στις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων δύο υψηλόβαθμων προσώπων στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος προχώρησε η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, καθώς μετά από τυχαίο έλεγχο εντόπισε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά, που φτάνουν περίπου τα 3 εκατομμύρια ευρώ έκαναν «φτερά» από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας και επενδύθηκαν σε νυχτερινά κέντρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτες κινήσεις άρχισαν πριν από 7-8 χρόνια, όταν μεγάλα χρηματικά ποσά διακινούνταν από συγκεκριμένους λογαριασμούς που χειρίζονταν οι δύο ιερείς και κατέληγαν σε λογαριασμούς συγκεκριμένων ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων, με αποτέλεσμα να φαίνονται ως επενδύσεις σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε με απόλυτη μυστικότητα προέκυψαν ενδείξεις για την τέλεση σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, όπως υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος διαπίστωσε ότι είχαν υπεξαιρεθεί από τα ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας 3 εκατομμύρια ευρώ που οδήγησαν αρχικά στην αποκάλυψη της ταυτότητας των δυο ιερέων και στη συνέχεια εντοπίστηκαν οι επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων στους λογαριασμούς των οποίων γίνονταν οι καταθέσεις.

Μάλιστα, το τελευταίο ποσό ύψους 50.000 ευρώ διακινήθηκε πριν από μερικές μέρες.

Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δώσει ήδη εντολή για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των πέντε επιχειρηματιών που φέρονται ως αποδέκτες των μεγάλων χρηματικών ποσών.

Το πόρισμά του έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα, ο οποίος θα ερευνήσει εάν έχει τελεστεί το κακούργημα της υπεξαίρεσης για τους δύο ιερείς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους ιδιώτες- επιχειρηματίες.

Πηγή: skai.gr

