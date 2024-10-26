Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Δεσμεύονται λογαριασμοί 2 εταιρειών και 5 προσώπων

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της έρευνας για ξέπλυμα "μαύρου χρήματος" και υπεξαίρεση από ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, με τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων δύο μονοπρόσωπων εταιρειών της Πάτρας καθώς και πέντε επίσης Πατρινών φυσικών προσώπων.

Όπως αποκαλύπτει το tempo24.news η διάταξη της δέσμευσης των Τραπεζικών λογαριασμών υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και αφορά σε εταιρείες με δραστηριότητα στην Πάτρα αλλά και φυσικά πρόσωπα η πλειοψηφία των οποίων διαμένουν στην Αχαϊκή πρωτεύουσα

Σύμφωνα με το έγγραφο της Αρχής, από την έρευνα προέκυψε πως φυσικά πρόσωπα που διαχειρίζονταν τραπεζικούς λογαριασμούς Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου θρησκευτικού χαρακτήρα, μετέφεραν χρηματικά ποσά σε τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα χωρίς να δικαιολογηθούν οι συγκεκριμένες συναλλαγές.

Όπως επισημαίνει η Αρχή, το ποσό που αποκομίστηκε από τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ, και τα πέντε φυσικά πρόσωπα καθώς και οι δύο μονοπρόσωπες εταιρείες τέλεσαν την αξιόποινη δράση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατάσχονται και δημεύονται περειουσιακά στοιχεια των φυσικών προσώπων αξίας ίσης με το προϊον της εγκληματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news οι δύο εταιρείες είναι μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ και μία Ετερόρρυθμη.

Θύρες... Ερμητικά κλειστές

Για ακόμα ένα 24ωρο, οι πόρτες στις καθολικές εκκλησίες της Ερμούπολης παραμένουν ερμητικά κλειστές και τα στόματα σφραγισμένα.

Ιερωμένοι και πιστοί, αναμένουν μουδιασμένοι τις αποφάσεις του Εισαγγελέα Σύρου, που εξετάζει τα ευρήματα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύμφωνα με τα οποία υψηλόβαθμοι ιερείς φέρεται να διακινούσαν εκατομμύρια της Καθολικής Εκκλησίας προς νυχτερινά μαγαζιά της Πάτρας, αλλά και σε τζόγο.

Ο Εισαγγελέας της Σύρου, αφού μελετήσει το πόρισμα της Αρχής, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καλέσει με την ιδιότητα του υπόπτου, τόσο τους υψηλόβαθμους κληρικούς, όσο και τους πέντε επιχειρηματίες από την Πελοπόννησο.

Τι λέει η Σύρος

Κάτοικοι του νησιού, περιγράφουν στην κάμερα του ΣΚΑΪ, έναν από τους κληρικούς, το όνομα του οποίου φέρεται να αναγράφεται στο πόρισμα.

«Η άποψη μου ήταν θετικότατη. Ήταν συμμαθητής μου. Τώρα βέβαια όλα αυτά που ακούγονται δεν ξέρω κατά πόσο ευθύνεται ή κατά πόσο εμπλέκεται σε όλα αυτά. Από μικρός ήταν πολύ κοντά στο Θεό. Περιμένουμε τι είναι αλήθεια τι είναι ψέματα αλλά είναι πολύ λυπηρό για την κοινωνία της Σύρου», λέει πολίτης ενδεικτικά.

Ο δεύτερος ύποπτος ιερωμένος της Καθολικής εκκλησίας, φέρεται να βρίσκεται εκτός Ελλάδος λόγω οικογενειακού προβλήματος.

Ροή οκταετίας



Όπως περιγράφεται στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υψηλά ιστάμενος της καθολικής εκκλησίας και ένας υφιστάμενός του έστελναν με τραπεζικά εμβάσματα εδώ και 8 χρόνια μεγάλα χρηματικά ποσά σε 5 άτομα στην Πάτρα.

Τα πόσα κατέληγαν σε επενδύσεις νυχτερινών μαγαζιών, ακόμα και σε πρακτορεία τυχερών παιγνίων για την εξόφληση χρεών από τζόγο.

Βασικός αποδέκτης των χρημάτων, φέρεται να είναι ένας ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων στην Πάτρα, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα στο παρελθόν για τον εκβιασμό Μητροπολίτη με «ροζ» βίντεο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε καταφέρει να αποσπάσει εκβιαστικά περίπου 500.000 ευρώ με εμβάσματα μέσα σε 1,5 χρόνο, ενώ άγνωστο ήταν το χρηματικό ποσό που είχε λάβει σε μετρητά.



Οι αρμόδιες αρχές δεν αποκλείουν τα εμβάσματα που προέρχονται από τους ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας Ελλάδος τα τελευταία 8 χρόνια, να είναι προϊόν παρόμοιου εκβιασμού.

