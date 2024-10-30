Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο ξέσπασε τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική το πύρινο μέτωπο έχει περιοριστεί, αλλά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Eπιχειρούν 43 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 14 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής. Επιχειρούν 43 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 14 οχήματα. October 30, 2024

Πηγή: skai.gr

