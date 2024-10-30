Λογαριασμός
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

Σύμφωνα με την πυροσβεστική το πύρινο μέτωπο έχει περιοριστεί, αλλά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. 

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Μαρκόπουλο

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο ξέσπασε τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική το πύρινο μέτωπο έχει περιοριστεί, αλλά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Eπιχειρούν 43 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 14 οχήματα.

