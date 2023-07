Στο Κιλκίς αύριο η κηδεία του ανθυποσμηναγού Περικλή Στεφανίδη - Θα παραστεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ελλάδα 15:18, 26.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

H κησεία του 27χρονου ανθυποσμηναγού θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Παλαιού Αγιονερίου στο Κιλκίς