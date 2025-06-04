Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά τη μήνυση, που υπέβαλε σε βάρος του ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Σκινδήλιας.

Η συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, θυμίζουμε, είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 και η νέα αυτή νομική εμπλοκή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα παρουσίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο υπουργείο.

Σημειώνεται ότι η αυτόφωρη διαδικασία δεν παύεται αυτόματα λόγω της ενδεχόμενης παρουσίας του στο Α.Τ. ή λόγω της συνάντησης με τον υφυπουργό. Αντιθέτως, η εμφάνισή του στο τμήμα εντός του χρονικού πλαισίου των 48 ωρών από την τέλεση του αδικήματος (ή την υποβολή της μήνυσης) ενεργοποιεί τη διαδικασία του αυτοφώρου. Και από εκεί και πέρα, η Εισαγγελία αποφασίζει αν θα προχωρήσει σε κράτηση ή αν θα αφεθεί ελεύθερος… Προφανώς το πιθανότερο σενάριο είναι το δεύτερο.

