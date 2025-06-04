Παράταση υποβολής των αιτήσεων νέων σπουδαστών στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας έως τη Δευτέρα 23 Ιουνίου, ανακοινώθηκε σήμερα.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από την Πέμπτη 22 Μαΐου, για την εισαγωγή 117 νέων καταρτιζόμενων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας για το σχολικό έτος 2025-2026.

Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας απευθύνεται σε άτομα 18-58 ετών και ο συνολικός αριθμός νέων καταρτιζόμενων είναι 117 άτομα στις εξής ειδικότητες-τμήματα:

Για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 62 θέσεις:

Πηλοπλαστική - Τουριστικά Κεραμικά (13 θέσεις)

Πηλοπλαστική - Τουριστικά Κεραμικά – Φάρος Τυφλών (10 θέσεις)

Ξυλουργική - Έπιπλα Κουζίνας (12 θέσεις)

Δερμάτινων Τσαντών και Μικρών Αξεσουάρ (15 θέσεις)

Εικόνων Αγιογραφίας (12 θέσεις)

Για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 55 θέσεις:

Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (15 θέσεις)

Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδων (15 θέσεις)

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων - Φάρος Τυφλών (10 θέσεις)

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων - Τμήμα Τηλεκατάρτισης (15 θέσεις)

Όσοι ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας.

Η αποστολή των αιτήσεων που ξεκίνησε την Πέμπτη 22/05/2025 παρατείνεται έως την Δευτέρα 23/06/2025 και πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:

• Με αυτοπρόσωπη παρουσία στις εγκαταστάσεις της Σχολής (κατόπιν ραντεβού)

• Mε συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά στη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας ΔΥΠΑ, Λ. Γαλατσίου 19, ΤΚ 11141, Αθήνα

• Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sxamea@dypa.gov.gr

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και το Παραπεμπτικό της Ιατρικής Γνωμάτευσης έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Επισημαίνεται, ότι κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις της Σχολής, να ξεναγηθούν στους χώρους της και να ενημερωθούν από τα αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ για τα τμήματα-ειδικότητες, καθώς και για τυχόν απορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

