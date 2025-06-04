Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέο αυστηρό μήνυμα προς τους ισχυρούς άνδρες των ΚΑΕ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έστειλε, αυτή τη φορά από τη Βουλή και την επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, διαμηνύοντας πως εάν δεν έρθουν στο γραφείο του, δε θα γίνει το πρωτάθλημα.

«Σήμερα στις 15:00, είναι καλεσμένοι αυτοπροσώπως στο γραφείο μου οι κκ Γιαννακόπουλος και αφοί Αγγελόπουλοι. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει συνεννόηση και να γίνει δήλωση, ότι θα διασφαλίσουν την ομαλή ολοκλήρωση του πρωταθλήματος αποβάλλοντας την τοξικότητα και το δηλητήριο», δήλωσε ο κ. Βρούτσης, ξεκαθαρίζοντας πως ακόμη και αν έρθει μόνο η μία από τις δύο πλευρές το πρωτάθλημα θα διακοπεί.

«Εάν δεν έρθει κανένας δεν θα γίνει το πρωτάθλημα. Δεν θα αφήσουμε να έχουμε κίνδυνο δολοφονίας λόγω εμπρηστικών δηλώσεων. Αν έρθει ένας από τους δύο πάλι το ίδιο. Η μόνη επιλογή είναι να έρθουν οι ιδιοκτήτες αυτοπρόσωπα και να βγουν μετά με δηλώσεις, θέλουμε κατευναστικές δηλώσεις», πρόσθεσε.

«Εάν έρθουν με μια διαφορά μισής ώρας, είναι ζήτημα; Να βρούμε να κάνουμε κριτική ότι ήρθαν με 30 λεπτά διαφορά, άρα δεν μπήκαν ταυτόχρονα; Όχι. Αν δεν συμπέσει ο χρόνος δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θέλουμε να έρθουν να κάνουν δηλώσεις, να αποφορτιστεί το κλίμα, να συνεχιστεί το πρωτάθλημα», τόνισε.

«Τελικά μπορεί να γίνει και κατά μόνας η συνάντηση. Ή δεν είστε σε συνεννόηση με την κυβέρνηση ή πρόκειται για επανάσταση που κράτησε για λίγες ώρες. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει το ρόλο ψυχοθεραπευτή ιδιοκτητών που απλά λέγεται ότι θα τους κάναμε ομαδική ψυχοθεραπεία; Δεν είναι σοβαρή στάση αυτή της κυβέρνησης αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα μας παίρνει κανείς στα σοβαρά», σχολίασε από το ΠΑΣΟΚ η Χριστίνα Σταρακά με τον Μαρίνα Κοντοτόλη να καταλογίζει στην κυβέρνηση πολιτική ανεπάρκεια για την διαχείριση της κρίσης.

«Η εμπορευματοποίηση είναι η ρίζα του κακού, απαράδεκτα, νοσηρά και καταδικαστέα τα όσα βλέπουμε στον χώρο του αθλητισμού», τόνισε από το ΚΚΕ ο Γιάννης Δελής.

