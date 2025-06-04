Νέο αυτόφωρο για Γιαννακόπουλο μετά από μήνυση του Σκινδήλια - Όλα ανοιχτά για τη συνάντηση με Βρούτση

Ο Γιώργος Σκινδήλιας, αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, προχώρησε σε κατάθεση μήνυσης κατά και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, γεγονός που ενεργοποιεί εκ νέου τη διαδικασία του αυτοφώρου για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της χθεσινής σύλληψης του κ. Σκινδήλια, η οποία προκλήθηκε από μήνυση, που είχε υποβάλει εις βάρος του η Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Ο αντιπρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος και απάντησε νομικά, μηνύοντας τόσο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο όσο και την κόρη του.

Η νέα αυτή εξέλιξη δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα (4 Ιουνίου, 15:00) από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τους ιδιοκτήτες των δύο «αιωνίων».

Αν και έχει διευκρινιστεί ότι δεν απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία των δύο πλευρών, η εκκρεμότητα του αυτοφώρου ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμετοχή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη συνάντηση.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο Γιάννης Βρούτσης ξεκαθάρισε πως δεν είναι προαπαιτούμενη η κοινή παρουσία των ιδιοκτητών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο γραφείο του, όπως είχε ειπωθεί αρχικά από την κυβέρνηση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού τόνισε στο Action24 πως αναμένει μετά τις 15:00 στο γραφείο του τους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, προκειμένου να γίνουν οι δηλώσεις καλής θέλησης που θα επιτρέψουν τη συνέχιση των τελικών της Stoiximan Basket League, μακριά από τοξικότητα και εντάσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του sport fm, μετά τη δήλωση Βρούτση οι ισχυροί άνδρες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, είναι διατεθειμένοι να καθίσουν στο τραπέζι με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, μετά το κάλεσμα για να βρεθεί τρόπος να συνεχιστούν οι τελικοί της Stoiximan GBL και να υπάρξουν εγγυήσεις για την ομαλή διεξαγωγή τους, μετά τα περιστατικά της Κυριακής στο ΣΕΦ.

