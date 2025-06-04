Απολογείται ο 49χρονος Τούρκος για τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της ΕΥΠ

Σε εξέλιξη βρίσκεται ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης η απολογία του 49χρονου Τούρκου που κατηγορείται για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της ΕΥΠ, την περασμένη εβδομάδα, στη Θέρμη.

Ο 49χρονος οδηγός του τζιπ που άνοιξε πυρ, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συναυτουργία, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Προανακριτικά φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν κατάλαβε ότι επρόκειτο για άτομα της ΕΥΠ, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε υπό το βάρος φόβου, καθώς πίστευε ότι απειλείται από άτομα που συνδέονται με το καθεστώς της Τουρκίας.

Είχε συλληφθεί τα ξημερώματα τού περασμένου Σαββάτου στο χωριό Κάτω Βυρσίνη, στην ορεινή Ροδόπη, ενώ φέρεται να σχεδίαζε να διαφύγει στη Βουλγαρία.

Στο μεταξύ, το προηγούμενο 24ωρο συνελήφθησαν στην πόλη Σβίλενγκραντ της Βουλγαρίας, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, οι δύο συμπατριώτες του που καταζητούνταν για το ίδιο επεισόδιο.

Πρόκειται για 23χρονο και 43χρονο που αντιμετωπίζουν κι αυτοί κακουργηματικές πράξεις, ενώ ξεκίνησαν οι διαδικασίες προκειμένου να εκδοθούν στην Ελλάδα.

