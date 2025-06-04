Διεκόπη η δίκη που ξεκίνησε το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τη γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της λίγα μόλις μέτρα από την είσοδο του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων.

O δράστης της δολοφονίας είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για παράνομη οπλοχρησία και οπλοφορία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος λίγες μέρες πριν την έναρξη της δίκης σε δήλωση του από τη φυλακή ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, αναφέροντας ωστόσο πως ήταν υπό την επήρεια ουσιών και δεν θυμάται τι έγινε. Στην απολογία του στον ανακριτή ο 39χρονος είχε επικαλεστεί ψυχολογικά προβλήματα και νοσηλείες, ισχυριζόμενος πως δεν έχει ανάμνηση για ό,τι έγινε έξω από το Τμήμα.

Η μητέρα της αδικοχαμένης κοπέλας, που βρισκόταν από νωρίς στα δικαστήρια χαρακτήρισε ειρωνική τη συγγνώμη του δολοφόνου του παιδιού της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.