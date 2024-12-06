Στις φυλακές Τρίπολης μεταφέρεται ο αστυνομικός της Βουλής

Στις φυλακές Τρίπολης αναμένεται να μεταφερθεί μέσα στις επόμενες ώρες ο 45χρονος αστυνομικός της Βουλής, ο οποίος μέχρι σήμερα, από την αποκάλυψη της φριχτής υπόθεσης, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Δρομοκαΐτειο.

Ο 45χρονος θα μεταφερθεί εντός της ημέρας στο σωφρονιστικό κατάστημα της Τρίπολης, όπου φιλοξενεί καταδικασμένους και κατηγορούμενος για βιασμούς, κακοποιήσεις παιδιών κι άλλα παρόμοια αδικήματα.

Εκεί αναμένεται να παραμείνει τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταγωγωγή του στην Τρίπολη αποφασίστηκε για «λόγους ασφαλείας».

Το φυλακιστήριο έχει εκδοθεί και η μεταγωγή του θα γίνει με άκρα μυστικότητα σήμερα, ή το αργότερο αύριο.

Πηγή: skai.gr

