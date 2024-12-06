Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος των τριών συλληφθέντων για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούταν στην κατάρτιση και πώληση πλαστών έργων τέχνης. Πρόκειται για ένα 70χρονο, την 42χρονη κόρη του και έναν 62χρονο που μετήχθησαν νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή.

Η εισαγγελέας απήγγειλε εναντίον τους κατηγορίες που αφορούν τις εξής πράξεις: πλαστογραφία (από υπαίτιο με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του περιουσιακό όφελος), χρήση πλαστού εγγράφου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, κατοχή απομιμητικών μνημείων με σκοπό τη διάθεσή τους ως γνησίων, όπως επίσης εγκληματική συμμορία (με τις περισσότερες πράξεις να είναι εξακολουθητικές).

Θα πουλούσαν 123 πλαστούς πίνακες

Oι κατηγορούμενοι σκόπευαν να πουλήσουν συνολικά 123 πλαστούς πίνακες ζωγραφικής, δήθεν φιλοτεχνημένους από διάσημους Έλληνες καλλιτέχνες, σε διαδικτυακή δημοπρασία, προσδοκώντας να αποκομίσουν περιουσιακό όφελος που εκτιμάται ότι θα έφτανε τις 400.000 ευρώ.

Ο σχετικός κατάλογος των πλαστών έργων είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τη διοργανώτρια εταιρία - υπό τον τίτλο «39η Ελλήνων Τέχνη» - και επρόκειτο να διεξαχθεί χθες (Πέμπτη). Παραμονές της δημοπράτησης αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών έκανε έφοδο σε "γκαλερί" που βρίσκεται επί της οδού Αλεξ. Σβώλου αλλά και σε παρακείμενους αποθηκευτικούς χώρους, απ' όπου κατάσχεσαν τα πλαστά έργα τέχνης.

Ο κατάλογος με τα έργα της προγραμματισμένης δημοπρασίας εξετάστηκε από ειδική που γνωμάτευσε ότι πρόκειται περί καταφανώς πλαστών έργων, κάποια από τα οποία έμοιαζαν με γνωστά έργα Ελλήνων καλλιτεχνών. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο κατάλογος περιελάμβανε έργα των Αλέκου Φασιανού, Νίκου Χατζηκυριάκου - Γκίκα, Δημήτρη Μυταρά, Κωνσταντίνου Παρθένη, Παναγιώτη Τέτση, Γιάννη Γαΐτη, Δημήτρη Τηνιακού, Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη Σπυρόπουλου, Γιώργου Σικελιώτη, Δώρας Μπούκη, Γιώργου Συρίγου κ.ά.

Οι έρευνες των Αρχών διήρκεσαν δύο 24ώρα και εκτός από τους πίνακες που επρόκειτο να δημοπρατηθούν βρέθηκε πλήθος έργων τέχνης για τα οποία διερευνάται η γνησιότητα και η προέλευσή τους.

Εκτός από την "γκαλερί" εντοπίστηκαν τρία εργαστήρια κατασκευής πλαστών πινάκων που συνδέονται με τους δύο συλληφθέντες άντρες.

Όπως έγινε γνωστό, πρωταγωνιστικός ρόλος στη δράση του κυκλώματος αποδίδεται στον πρώτο κατηγορούμενο που φαίνεται να εμφανιζόταν ως έγκριτος και φερέγγυος μεσάζων, πείθοντας τους υποψήφιους αγοραστές για την αξία των υποτιθέμενων γνήσιων έργων, ενώ εκμεταλλευόταν την αδυναμία να αντικρούσει ο φερόμενος δημιουργός τους ισχυρισμούς του, κυρίως λόγω θανάτου των περισσότερων καλλιτεχνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

