Τζένη Χειλουδάκη: Στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα είχε χθες, Πέμπτη στο Ηράκλειο της Κρήτης η Τζένη Χειλουδάκη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Η γνωστή περσόνα έχασε τις αισθήσεις της την ώρα που οδηγούσε και έπεσε πάνω σε έναν στύλο.

Σήμερα το πρωί, ανέβασε ένα σύντομο βίντεο από το κρεβάτι του νοσοκομείου, αναφέροντας ότι είναι καλά και ευχαριστώντας τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης.

Μετά από μερικές ώρες, στον ίδιο λογαριασμό δημοσιεύτηκε μία φωτογραφία της στο κρεβάτι του νοσοκομείου με τη λεζάντα: «Η Τζένη λέει ότι σας αγαπάει».

Μία ημέρα πριν το ατύχημα, η Τζένη Χειλουδάκη είχε ανεβάσει βίντεο λέγοντας πως αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα με την υγεία της και επισκέφτηκε το νοσοκομείο μετά από μία λιποθυμία.

Ωστόσο όπως είπε, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να μπορέσει να ταΐσει τα ζώα της.

Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία της να ζήσει περισσότερο και ανέφερε ότι αποδέχεται το αναπόφευκτο του θανάτου, ζητώντας να είναι ήρεμο και δίχως πόνο, όπως της μητέρας της.

Όπως έγραψε στην ανάρτηση: «Δεν είμαι έτοιμη να φύγω ακόμα. Θέλω να διαβάσω κι άλλα βιβλία. Να δω να μεγαλώνουν τα μικρά μου και τα μεγάλα ζώα μου, στα χέρια μου να αφήσουν την τελευταία ανάσα τους. Τα δεντράκια που φύτεψα να αποκτήσουν κορμούς χοντρούς και καρπούς όλο γλύκα. Θέλω μερικά "συγγνώμη" ακόμη να πω και να διοργανώσουμε κι άλλες βραδιές αγάπης. Δεν είμαι έτοιμη να φύγω ακόμα. Αλλά αν έρθει, ας έρθει δίχως πόνο. Να σβήσω κι εγώ με μια ανάσα ευλογημένη, ακριβώς όπως η μανούλα μου. Αμήν».

