Ολο και μεγαλύτερη φρίκη προκαλούν όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την αρρωστημένη δράση του 45χρονου αστυνομικού της Βουλής, που για χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά τη γυναίκα και τα παιδιά τους – ενώ στο κάδρο των ερευνών έχει μπει πλέον και η 35χρονη γυναίκα, επίσης αστυνομικός.

Τα πέντε ανήλικα παιδιά της οικογένειας των αστυνομικών που ζούσαν επί χρόνια στο σπίτι κολαστήριο παραμένουν σε απόλυτο σοκ.

Χθες το μεσημέρι τα δύο μεγαλύτερα παιδιά προσπάθησαν να το σκάσουν από το νοσοκομείο Παίδων όπου φιλοξενούνται. Ο φύλακας όμως τα είδε και τα σταμάτησε τελευταία στιγμή.

Στην συνέχεια ήρθε η πληροφορία πως και τα 4 παιδιά επιχείρησαν να φύγουν, ενώ το 2χρονο παιδί φέρεται να επιχείρησε να φύγει από το παράθυρο.

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ, τα παιδιά είναι πολύ νευρικά και αντιδρούν κάνοντας διάφορες σπασμωδικές κινήσεις ενώ στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία «φωτογράφισαν» τα παιδιά.

Ενδεικτικά, το κορίτσι της οικογένειας ανέφερε πως ο πατέρας της την χτυπούσε μπροστά στον παππού και ότι «ο παππούς ξέρει».

Μέσα από τις καταθέσεις των παιδιών προκύπτει ότι η μητέρα γνώριζε τα πάντα.

Από την δική της κατάθεση πάντως προκύπτουν και πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα που έκανε η ίδια, καθώς παραδέχτηκε ότι βίαζε και η ίδια τα παιδιά της, έστω και υπό το καθεστώς φόβου.

Ανατριχιαστικές περιγραφές στην κατάθεση της 35χρονης

«Ο 45χρονος με ανάγκαζε με τη χρήση σωματικής βίας και με απειλές να ασελγήσω αρχικά σε βάρος του γιου μας όταν ήταν 6 ετών. Εγώ (…) και εκείνος μας παρακολουθούσε. Εγώ από τον φόβο και με το ξύλο που μου έδινε αναγκαζόμουν να τον υπακούσω και να το κάνω», είπε η 35χρονη.

Έστω και υπό καθεστώς φόβου τα όσα ισχυρίζεται πως έκανε στα παιδιά της προκαλούν οργή και αποτροπιασμό.

«Στις αρχές οι πράξεις αφορούσαν μόνο το γιο μας. Μου ζητούσε δηλαδή να κάνω κάποια πράγματα σε αυτόν. Με έβαζε να του (…). Όταν μου το είπε πρώτη φορά, εγώ έμεινα να τον κοιτάζω αποσβολωμένη. Όμως δεν είχα περιθώριο επιλογής....Στην αρχή γινόταν μια φορά στους τρεις μήνες ή στους πέντε μήνες. Επειδή μετά με έβλεπε να κλαίω, γιατί σιχαινόμουν τον εαυτό μου, μου έλεγε «αφού δεν σου αρέσει, δεν θα ξαναγίνει». Αλλά με ανάγκαζε να το ξανακάνω» είπε.

Η φρίκη δεν σταματά εκεί. Η περιγραφή της γυναίκας συνεχίζεται…

«Με ανάγκαζε να κάνω ασελγείς πράξεις πέραν του γιου μου και στις κόρες μου. Είχαμε και βοηθήματα. Όταν η 12χρονη κόρη μας πήγαινε δημοτικό, ανέφερε στη δασκάλα της, ότι είχε φάει ξύλο με γκλοπ. Τότε με κάλεσαν στο σχολείο να με ρωτήσουν τι συμβαίνει κι εγώ είπα ψέματα. Τότε πετάξαμε και τα βοηθήματα».

Η 35χρονη υποστήριξε πως στους περισσότερους βιασμούς των παιδιών της εκείνη έλειπε από το σπίτι. Παραδέχεται όμως πως είχε επίγνωση και του τι έκανε ο 45χρονος στα παιδιά και πως συμμετείχε ενίοτε κι εκείνη υπό την απειλή.

«Αυτός έπαιρνε τα κορίτσια είτε όταν εγώ ήμουν μπροστά είτε όχι και… (…). Με ανάγκαζε κι εμένα με απειλές να ασελγώ και να τις βιάζω. Μια φορά, αυτός ήταν μόνος του στο δωμάτιο με μια από τις κόρες μας. Εγώ ήμουν στην κουζίνα. Κάποια στιγμή μου φώναξε ταραγμένος: «έγινε μ…ία». Πήγα και είδα… (…). Σκούπισα την κόρη μου με μια πετσέτα».

«Όλο αυτό τον καιρό συζητούσα συνεχώς με τις κόρες μου για το τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεφύγουμε από όλη αυτή την αρρωστημένη κατάσταση. Τα κορίτσια με παρακαλούσαν να φύγουμε».

Γιατί δεν μίλησε όταν είχε την ευκαιρία

Πριν έναν χρόνο κατά τη νοσηλεία της στο ψυχιατρείο μίλησε στους γιατρούς για τη βία που δεχόταν. Το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ περιέγραψε τα πάντα για τα όσα βίωνε η ίδια, για τα βασανιστήρια των παιδιών δεν είπε λέξη γιατί όπως είπε… ντρεπόταν.

«Στους γιατρούς δεν ανέφερα τα υπόλοιπα που συνέβαιναν γιατί ντρεπόμουν και ντρέπομαι άπειρα για όσα με ανάγκαζε ο άντρας μου να κάνω».

Δεν μίλησε ούτε όταν οι συνάδελφοι της από την αστυνομία την είδαν χτυπημένη και την ρώτησαν.

«Μια φορά είχα φάει τόσο ξύλο με το γκλομπ του, που είχα πάει στη δουλειά σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι συνάδελφοι τότε το είχαν καταλάβει, γιατί είδαν τα σημάδια και το πρησμένο μου πρόσωπο από τις μπουνιές. Τότε με είχε καλέσει και ο προϊστάμενός μου και η ψυχολόγος. Με ρώτησαν τι συμβαίνει αλλά εγώ τους είπα ψέματα ότι όλα είναι καλά».

Όλα καλά είπε και στο σχολείο όταν την κάλεσαν να την ρωτήσουν πέρσι γιατί η κόρη της, μαθήτρια 6ης δημοτικού γνώριζε τι σημαίνει γκλοπ και πως είχε φάει ξύλο από αυτό.

«Μια άλλη φορά, στο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, η κόρη μου ανέφερε ότι αυτά που τους περιέγραφαν, τα έχει κάνει. Με είχαν καλέσει τότε στο σχολείο αλλά εγώ προφανώς είπα ψέματα. Επίσης, τα παιδιά πήγαιναν με σημάδια στο σχολείο, ακόμα και με μαυρισμένο μάτι αλλά πάλι τα καλύπταμε με ψεύτικες δικαιολογίες».

Για την απόπειρα αυτοκτονίας του γιου της πριν 4 χρόνια

«Φοβόταν ότι όταν θα γύριζε στο σπίτι ο πατέρας του, θα τον έδερνε για μια αταξία που είχαν κάνει τα μικρά κι έτσι πήδηξε από τον 3ο όροφο του σπιτιού μας».

Άλλη εκδοχή έδωσε η κόρη της σε μια έκθεση στο σχολείο για το ίδιο περιστατικό όπου ανέφερε πως η μητέρα της μάλωνε πολύ με τον αδελφό της και μετά εκείνος έπεσε από το μπαλκόνι.

«Εκείνη την ημέρα που το παιδί έπεσε, ακούγαμε τόση φασαρία από νωρίτερα. Ακούγονταν φωνές, ακουγόταν η δική της (της μητέρας) η φωνή η οποία έλεγε «τώρα, τώρα, τώρα» κάτι επιτακτικά», ανέφερε γειτόνισσα της οικογένειας.

Γιατί δεν εγκατέλειψε τον 45χρονο, παρά τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι τους

«Πίστευα ότι μόλις γεννηθεί ο γιος μας, θα μαλάκωνε και θα άλλαζε. Βέβαια αυτό δεν έγινε ποτέ. Κάθε φορά που έκλαιγε το μωρό, το άρπαζε και το ταρακουνούσε με βία. Ήταν πολύ απότομος σε όλα. Και από την ανάποδη πλευρά ήταν πολύ στοργικός. Ποτέ δεν κατάλαβα πώς γίνεται αυτό. Αντιφατικό τελείως. Αυτό ήταν που με έκανε να μένω μαζί του. Όσο πόνο που προκαλούσε, τόσο πιο δυνατή αγκαλιά ένιωθα μετά να μου δίνει. Και γι’ αυτό πάντα γυρνούσα πίσω».

Πηγή: skai.gr

