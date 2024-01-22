Από τα πιο διάσημα «κινηματογραφικά» σπίτια της Αθήνας είναι και η « Οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα, εκεί δηλαδή που γυρίστηκε η παλιά αγαπημένη ελληνική ταινία ας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Και ενώ όλοι γνωρίζουν πού βρίσκεται και πώς είναι σήμερα, λίγοι γνωρίζουν την πιο παλιά ιστορία του, δηλαδή πώς ήταν παλιά και για την ακρίβεια, ποιος ήταν ο πρώτος ένοικος του σπιτιού στην Πλάκα.

Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ποιος έμενα πριν εκεί. Μάλιστα δεν πρόκειται για μια τυχαία προσωπικότητα αλλά για ένα ιστορικό πρόσωπο: Ο λόγος για τον Σεϊχουλισλάμη (ο ανώτατος θρησκευτικός αρχηγός των Οθωμανών)Χατζή Χαλίλ, έναν οθωμανό ιεροδικαστή που στην πραγματικότητα θυσιάστηκε για τους Έλληνες.

Ο καδής Χατζή Χαλίλ (ή Χατζή Χαλίλ Εφέντης) ζούσε στην Πλάκα, στην οδό Τριπόδων ακριβώς εκεί που είναι η λεγόμενη οικία Κοκοβίκου. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση στην Αθήνα, στις 25 Απριλίου του 1821, οι Τούρκοι έστειλαν τον Χατζή Χαλίλ στην Κωνσταντινούπολη όπου ο ίδιος αρνήθηκε να εκδώσει διαταγή (φετφά) με την οποία θα επέτρεπε σφαγές κατά των Ορθοδόξων, Ελλήνων και μη, σε όλη την επικράτεια.

Την άρνησή του αυτή την πλήρωσε με την ίδια τη ζωή του καθώς θανατώθηκε με τον πλέον απαξιωτικό τρόπο. Μετά από απόφαση του Σουλτάνου ο εφέντης άφησε την τελευταία του πνοή στο Αφιόν Καραχισάρ, στο δρόμο προς την εξορία του, όντας βασανισμένος και παράλυτος.

