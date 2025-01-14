Λογαριασμός
Ποια σχολεία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα μείνουν κλειστά αύριο Τέταρτη

Στην ΠΕ Φθιώτιδας θα συνεχίσουν να είναι κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων στους Δήμους Δομοκού και Μακρακώμης σύμφωνα με απόφαση των δημάρχων

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία σε δήμους τη Στερεάς Ελλάδας λόγω των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών.

Στην ΠΕ Φθιώτιδας θα συνεχίσουν να είναι κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων στους Δήμους Δομοκού και Μακρακώμης σύμφωνα με απόφαση των δημάρχων.

Στον Δήμο Λαμιέων τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά με εξαίρεση το Γυμνάσιο και Λύκειο Υπάτης που θα παραμείνει κλειστό.

Στον Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας θα μείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Αράχωβα. Στα υπόλοιπα σχολεία όλων των βαθμίδων και στους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου όλα τα σχολεία θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 10 το πρωί.

Στην ΠΕ Φωκίδας, ο Δήμος Δελφών ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών σταθμών, των Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

