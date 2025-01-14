Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη, με απόφαση του δήμου, οι σχολικές μονάδες στην πόλη του Κιλκίς, συμπεριλαμβανομένων και των δομών ειδικής εκπαίδευσης (Ειδικό Σχολείο Κιλκίς, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΚΔΑΠ -ΜεΑ Δήμου Κιλκίς).

Σύμφωνα με τον δήμο, κρίθηκε αναγκαίο οι σχολικές μονάδες να παραμείνουν κλειστές για λόγους ασφάλειας του μαθητικού τους πληθυσμού.

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στην περιφέρεια του δήμου Κιλκίς. Ανοιχτοί αύριο θα είναι και οι παιδικοί, βρεφονηπιακοί και βρεφικοί σταθμοί του Δήμου.

Στον δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, θα παραμείνει κλειστός ο παιδικός σταθμός Μελισσοχωρίου. Ο δήμος Ωραιοκάστρου αναφέρει ότι όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να μεταφέρουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό Λητής. Τα υπόλοιπα σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.