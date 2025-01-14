Καλάβρυτα: Δεν θα λειτουργήσουν αύριο Τετάρτη τα σχολεία λόγω της κακοκαιρίας

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του παιδικού σταθμού του δήμου Καλαβρύτων, για αύριο Τετάρτη, αποφάσισε ο δήμαρχος Καλαβρύτων, λόγω της κακοκαιρίας.

Η απόφαση ελήφθη ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών, με τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας και των διευθυντών και προϊσταμένων των σχολικών μονάδων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

