Για σεξουαλική επίθεση μέσα σε δωμάτιο Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατήγγειλε μία 24χρονη έναν 58χρονο άνδρα και συνάδελφό της, σύμφωνα με το thestival.gr.

Η 24χρονη και ο 58χρονος εργάζονται σε εταιρία που διαχειρίζεται δωμάτια Airbnb με τη νεαρή κοπέλα να καταγγέλλει πως στις 9 Ιανουαρίου το πρωί, την ώρα που αυτή καθάριζε το δωμάτιο, ο 58χρονος της επιτέθηκε και τη θώπευσε. Στη συνέχεια η κοπέλα αντιστάθηκε και κατάφερε να διαφύγει από τα χέρια του άνδρα.

Το επόμενο πρωί η 24χρονη μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου όπου κατήγγειλε τον 58χρονο και υπέβαλε μήνυση.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ωστόσο ο άνδρας μέχρι τη δίκη, παραμένει ελεύθερος.

