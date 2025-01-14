Για σεξουαλική επίθεση μέσα σε δωμάτιο Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατήγγειλε μία 24χρονη έναν 58χρονο άνδρα και συνάδελφό της, σύμφωνα με το thestival.gr.
Η 24χρονη και ο 58χρονος εργάζονται σε εταιρία που διαχειρίζεται δωμάτια Airbnb με τη νεαρή κοπέλα να καταγγέλλει πως στις 9 Ιανουαρίου το πρωί, την ώρα που αυτή καθάριζε το δωμάτιο, ο 58χρονος της επιτέθηκε και τη θώπευσε. Στη συνέχεια η κοπέλα αντιστάθηκε και κατάφερε να διαφύγει από τα χέρια του άνδρα.
Το επόμενο πρωί η 24χρονη μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου όπου κατήγγειλε τον 58χρονο και υπέβαλε μήνυση.
Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ωστόσο ο άνδρας μέχρι τη δίκη, παραμένει ελεύθερος.
