Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: 24χρονη κατήγγειλε 58χρονο συνάδελφό της για σεξουαλική επίθεση μέσα σε Airbnb

Η 24χρονη και ο 58χρονος εργάζονται σε εταιρία που διαχειρίζεται δωμάτια Airbnb με τη νεαρή κοπέλα να καταγγέλλει πως την ώρα που καθάριζε, τη θώπευσε

Σεξουαλική επίθεση

Για σεξουαλική επίθεση μέσα σε δωμάτιο Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατήγγειλε μία 24χρονη έναν 58χρονο άνδρα και συνάδελφό της, σύμφωνα με το thestival.gr.

Η 24χρονη και ο 58χρονος εργάζονται σε εταιρία που διαχειρίζεται δωμάτια Airbnb με τη νεαρή κοπέλα να καταγγέλλει πως στις 9 Ιανουαρίου το πρωί, την ώρα που αυτή καθάριζε το δωμάτιο, ο 58χρονος της επιτέθηκε και τη θώπευσε. Στη συνέχεια η κοπέλα αντιστάθηκε και κατάφερε να διαφύγει από τα χέρια του άνδρα.

Το επόμενο πρωί η 24χρονη μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου όπου κατήγγειλε τον 58χρονο και υπέβαλε μήνυση.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ωστόσο ο άνδρας μέχρι τη δίκη, παραμένει ελεύθερος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη σεξουαλική επίθεση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark