Επεισόδια από οπαδούς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια: Τραυματίες και 83 προσαγωγές Ελλάδα 00:51, 08.08.2023

Παρά το γεγονός ότι έχει απαγορευτεί η μετακίνηση φιλάθλων από την Κροατία, οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ πήγαν στη Νέα Φιλαδέλφεια και λίγο μετά τις 23.00 επιτέθηκαν έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ σε φιλάθλους της ελληνικής ομάδας