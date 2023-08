Όργιο παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας σε τουριστικές περιοχές εντόπισε η ΕΛΑΣ Ελλάδα 22:10, 07.08.2023 linkedin

Έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Νάξο και Πάρο για την τήρηση της εργατικής – ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας