Φωτιά στη Σούδα: Κοντά στο ναυτικό νοσοκομείο οι φλόγες - Πολίτες μεταφέρονται με αρματαγωγό (Φωτογραφίες)

Πολύ κοντά στο Ναυτικό Νοσοκομείο έχει φτάσει η μεγάλη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στη Σούδα, στα όρια του Ναυστάθμου.

Όπως φαίνεται από τις αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ από την περιοχή, κόσμος μεταφέρεται με αρματαγωγό.

Ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, μετέφερε τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, αναφέροντας ότι οι φλόγες βρίσκονται ακριβώς δίπλα από τις εγκαταστάσεις του ναύσταθμου.

Όπως είπε, λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εναέρια μέσα ωστόσο στη μάχη της κατάσβεσης βρίσκονται ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, εκκενώθηκαν και τα όμορα σχολεία της περιοχής, για προληπτικούς λόγους.

Η πρώτη εστία της φωτιάς εκδηλώθηκε κοντά στη θάλασσα και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική περιοχή. Προς το παρόν δεν απειλούνται σπίτια, ωστόσο η κατάσταση χαρακτηρίζεται δύσκολη.

Πηγή: skai.gr

