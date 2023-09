Σοβαρό τροχαίο με πυροσβεστικό στην Ιτέα - Έπεσε σε βράχια Ελλάδα 19:18, 03.09.2023 linkedin

Το όχημα υπέστη σοβαρή ζημιά στο πάνω μέρος του, ενώ οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Άμφισσας.