Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πατέρας της Φαίης Σκορδά. Ο Δημήτρης Σκορδάς πέθανε στον ύπνο του, πιθανότατα από ανακοπή- πριν από οκτώ χρόνια, μάλιστα, είχε υποστεί έμφραγμα.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Fay's Time» έλειπε από το τηλεοπτικό πλατό του ΣΚΑΪ με τους συνεργάτες της να ανακοινώνουν τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του πατέρα της.

«Είναι μία από τις πιο δύσκολες επαγγελματικές στιγμές, να κληθούμε να κάνουμε την εκπομπή χωρίς την Φαίη», δήλωσε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Στέλνουμε όλη την αγάπη μας, τη δυνάμη, την υποστήριξη στην Φαίη και την οικογένειά της», πρόσθεσαν οι συνεργάτες της παρουσιάστριας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.