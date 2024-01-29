Απαλλάχθηκε κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση της 5χρονης κόρης του

Απαλλάχθηκε, με βούλευμα, από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης ένας άνδρας που κατέστη κατηγορούμενος ύστερα από καταγγελία της πρώην συζύγου του για σεξουαλική κακοποίηση της 5χρονης κόρης τους.

Οι δικαστές του Συμβουλίου δέχθηκαν μία ηχογραφημένη συνομιλία όπου η ανήλικη παραδέχθηκε ότι όσα καταλόγισε στον πατέρα της ήταν ψευδή. Παρότι το συγκεκριμένο υλικό υπήρξε προϊόν παράνομης καταγραφής, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών δέχθηκε τη νομιμότητα της χρήσης και αποδεικτικής αξιοποίησής του, κρίνοντας ότι αποτελεί πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για να αποδείξει ο κατηγορούμενος την αθωότητά του.

Σύμφωνα με το απαλλακτικό βούλευμα, επρόκειτο για ιδιωτική συνομιλία που ηχογραφήθηκε από τη σύντροφο του κατηγορούμενου και προσκομίστηκε στο στάδιο της δικαστικής έρευνας προς υπεράσπισή του. Σε αυτή η ανήλικη αποκάλυψε ότι όσα εξιστόρησε σε ψυχολόγο – και αποτέλεσαν αφορμή για να εκκινήσει η ποινική έρευνα μετά από σχετική έγκληση της μητέρας της – αναφορικά με την τέλεση γενετήσιας πράξης σε βάρος της από τον πατέρα της δεν είναι αληθινά.

Έτσι, αποφασίστηκε να μην παραπεμφθεί ο μηνυόμενος σε δίκη και να απαλλαγεί των κατηγοριών.

Η υπό κρίση υπόθεση πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης ύστερα από έγκληση που υπέβαλε η μητέρα της 5χρονης και πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου. Είχε προηγηθεί αναφορά από ψυχολόγο η οποία παρακολουθούσε την ανήλικη μαζί με την μητέρα της, έπειτα από πρωτοβουλία της δεύτερης «προς αποκατάσταση διαταραγμένης σχέσης με τον πατέρα που εκδηλώθηκε μετά την επιστροφή της από το εξοχικό του και είχε ως αποτέλεσμα να μην επιθυμεί να επικοινωνεί μαζί του ακόμη και τηλεφωνικά», όπως καταγγέλθηκε.

Ακολούθησαν πραγματογνωμοσύνες από παιδοψυχολόγους που σκιαγράφησαν την προσωπικότητα της ανήλικης, όπως επίσης ιατροδικαστικές εξετάσεις όπου δεν προέκυψε κάτι μεμπτό. Στο πόρισμά τους, που ελήφθη υπ’ όψιν από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, οι παιδοψυχολόγοι διαπίστωσαν ότι η ανήλικη «διατηρεί καλή σχέση και επαφή, και ζεστή επικοινωνία με τον πατέρα της που δεν θα μπορούσε να εγκαθιδρυθεί εάν είχε τελεστεί σε βάρος της η γενετήσια πράξη που περιέγραψε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.