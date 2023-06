Αεροπλάνο στη Σκιάθο απογειώνεται και σηκώνει στον αέρα τουρίστες - Βίντεο

Καθημερινό φαινόμενο αποτελεί το καλοκαίρι στην Σκιάθο, τουρίστες αλλά και ντόπιοι να καταγράφουν από απόσταση αναπνοής τα αεροπλάνα που απογειώνονται.

Αγνοούν τις σοβαρές συστάσεις να μην πλησιάζουν κοντά, με τους περισσότεροι να αψηφούν τους κινδύνους παρά το περσινό ατύχημα όταν τουρίστρια εκτινάχθηκε από τις τουρμπίνες του αεροσκάφους και υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε Βρετανός στο Twitter από την περασμένη εβδομάδα η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Σκιάθου παραμένει η ίδια.

Στο βίντεο φαίνονται αρκετά άτομα να βρίσκονται πίσω από το τειχάκι που χωρίζει τον διάδρομο απογείωσης από τον δρόμο που περνάει πίσω από το αεροδρόμιο της Σκιάθου.

Όταν το αεροπλάνο της SAS φουλάρει τις μηχανές για να ξεκινήσει την απογείωση του, ο αέρας που βγαίνει από τις τουρμπίνες σχεδόν σηκώνουν στον αέρα ορισμένους από τους παρευρισκόμενους.

Just downloaded my Skiathos videos from last week, here’s a small preview of the absolute chaos when people underestimate the power of aircraft engines! pic.twitter.com/ll2g9nY8AA