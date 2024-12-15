Διατάξεις με τις οποίες θα κλείνουν οριστικά τα καταστήματα που διαθέτουν παράνομα αλκοόλ σε ανήλικους, προωθεί η κυβέρνηση όπως προανήγγειλε μεσώ του ΣΚΑΙ, ο υπουργός Επικράτειας, Άκης Σκέρτσος.

Αφορμή το περιστατικό στο κλαμπ της Βουλιαγμένης που οδήγησε στο νοσοκομείο μαθητές που είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ αλλά και η απόφαση που επέτρεψε προσωρινά τη λειτουργία του καταστήματος, που είχε σταματήσει στις 31 Οκτωβρίου.

Οι διατάξεις είναι σχεδόν έτοιμες και στις αρχές του νέου έτους θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή, τόνισε ο κ. Σκερτσος.

Παράλληλα ο υπουργός Επικράτειας προανήγγειλε ελέγχους ταυτοποίησης ηλικίας ανηλίκων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.