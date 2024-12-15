Προβλήματα σημειωθήκαν χθες το βράδυ σε Πρέβεζα και Αγρίνιο, λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Στην Πρέβεζα, η πυροσβεστική απεγκλώβισε 3 ηλικιωμένους από πλημμυρισμένα ισόγεια κατοικιών ενώ στην περιοχή του Αγρινίου εστάλη μήνυμα 112, ώστε οι κάτοικοι ώστε οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, η πυροσβεστική δέχτηκε 28 κλήσεις για παροχή βοηθείας και πραγματοποιήθηκαν 8 αντλήσεις υδάτων και 5 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Αγρινίου – Προυσού, καθώς και ο δρόμος που συνδέει τα Κλεισορεύματα με το Αγγελόκαστρο και στις δύο περιπτώσεις λόγω κατολίσθησης.

Έγινε γνωστό ότι υπερχείλισε ρέμα στη Νεάπολη και υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες. Οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε να επέμβουν όπου χρειαστεί.

Στην Πρέβεζα η πυροσβεστική δέχτηκε 7 κλήσεις, πραγματοποιήθηκαν 2 αντλήσεις υδάτων, ενώ 4 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία.

Πιο συγκεκριμένα, στην Αρχαία Νικόπολη με χρήση ειδικού καθίσματος ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από μονοκατοικία ένα ηλικιωμένο ζευγάρι 97 και 94 ετών με ιατρικά προβλήματα, το οποίο μεταφέρθηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Από ένα σπίτι οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν γυναίκα 90 ετών, την μετέφεραν στην αυλή του και τη φροντίδα της ανέλαβε ο γιός της.

Στη Μαργαρώνα Πρέβεζας, σύμφωνα με πληροφορίες εγκλωβίστηκε ένα άτομο εντός του οχήματός του, λόγω υψηλής στάθμης νερού.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση από την Π.Υ. Πρέβεζας με τρία οχήματα και τον Διοικητή της Υπηρεσίας όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο απεγκλωβισμός του και είναι καλά στην υγεία του.

Προβλήματα και σε σημεία των οδικών δικτύων της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας

Προβλήματα σημειώθηκαν και σε σημεία των οδικών δικτύων της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας λόγω της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην Αχαΐα διεξάγεται με δυσχέρεια, λόγω πτώσης φερτών υλικών, η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

*Στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Ελαιώνα

*Στην επαρχιακή οδό Ελαιώνα - Μαμουσιάς, στο ύψος της περιοχής Δελιβενιώτικα

*Στην επαρχιακή οδό που συνδέει την τοπική κοινότητα Περιστέρας με το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, έχει διακοπεί, λόγω κατολισθήσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Καλλιθέας - Λαμπιρίου, στο ύψος της περιοχής Μακριά Λογγά.

Στο μεταξύ, λόγω του παγετού, διεξάγεται με δυσχέρεια η κυκλοφορία των οχημάτων στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου της Αχαΐας:

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Πούντας, μέσω Μεγάλου Σπηλαίου

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Πατρών, μέσω Χαλανδρίτσας

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Αιγίου, μέσω Φτέρης

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Λουσών και Πριόλιθου

*Στην επαρχιακή οδό Σκεπαστού - Πλατανιώτισσας - Κάτω Ζαχλωρούς - Ελαιώνα - Καλαβρύτων.

Πηγή: skai.gr

