Η Λάρισα, η καρδιά του θεσσαλικού κάμπου, δεν έχει μόνο πλούσια γεωργική παραγωγή αλλά και αυθεντικές λαϊκές αγορές, όπου μικροί παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. Σε αυτές τις αγορές αναδεικνύεται η τοπικότητα, με την οποία όχι μόνο επιχειρείται η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας αλλά και προάγεται ο υγιεινός, βιώσιμος τρόπος ζωής.

Οι τοπικοί παραγωγοί της Λάρισας φέρνουν στις λαϊκές αγορές τα προϊόντα που παράγουν με φροντίδα και μεράκι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά από τα χωράφια του νομού, απλωμένα στους πάγκους, δίνουν τη δυνατότητα να βρει κανείς ό,τι... αγαπά!

Τα φρεσκοκομμένα προϊόντα που προέρχονται από τον θεσσαλικό κάμπο δεν χρειάζονται μακρινές μεταφορές, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, προωθούν την εποχικότητα, μια πρακτική που συνδέει τη διατροφή μας με τον κύκλο της φύσης.

Μαρούλια γεμάτα χυμούς από το Δαμάσι, παντζάρια Γλαύκης, ρόδια, λωτούς και πολλές άλλες υπερτροφές, τα λεγόμενα super foods, από τον Τύρναβο, σκόρδα Πλατυκάμπου, μήλα Αγιάς και μια πληθώρα άλλων προϊόντων, φτάνουν στη λαϊκή αγορά από μικρούς παραγωγούς γεμάτους μεράκι που τα πωλούν οι ίδιοι, ενώ αρκετοί στους πάγκους τους προσφέρουν επιλεγμένα προϊόντα της μικρής τους παραγωγής από τους μπαχτσέδες τους.

Αυτή η αμεσότητα διασφαλίζει τη φρεσκάδα, τη γεύση και τη θρεπτική αξία που δύσκολα βρίσκονται αλλού. Η απευθείας πώληση από τον παραγωγό στον καταναλωτή δημιουργεί επίσης και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης. Γι’ αυτό λοιπόν η Βασιλική Θεοχαρούλη, μια υπαίθρια παραγωγός από τον Αμπελώνα της Λάρισας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξηγεί τι διαφορετικό έχουν τα προϊόντα των μικρών παραγωγών από τα άλλα.

«Κάθε προϊόν που πωλείται και είναι κομμένο την ίδια ημέρα, είναι γεμάτο γεύση και αρώματα που μαρτυρούν την ποιότητα της θεσσαλικής γης» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ σημείωσε πως τόσο η ίδια, όσο και αρκετοί άλλοι παραγωγοί βρίσκονται όλο το χρόνο στο χωράφι τους, χωρίς να παράγουν προϊόντα σε θερμοκήπια.

«Τα προϊόντα που είναι κομμένα την ίδια ημέρα, διατηρούν τις θρεπτικές ουσίες και τη νοστιμιά τους, κάνοντας τα λαχανικά να τα προτιμούν οι καταναλωτές σε σχέση με άλλα», σημείωσε επίσης η κ. Θεοχαρούλη στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, συμπληρώνοντας ότι «όσοι παραγωγοί έχουμε προϊόντα, τα οποία τα φροντίζουμε από τη ρίζα, ξέρουμε ότι η νοστιμιά και η φρεσκάδα είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που τα κάνουν να ξεχωρίζουν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών της Λάρισας, Θανάσης Πουρικάς, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε πως η περιοχή του νομού Λάρισας έχει τη δυνατότητα να παράξει μεγάλη γκάμα προϊόντων και πλήθος κηπευτικών, και που μπορεί κάποιος να τα βρει σε πολύ καλές τιμές στις λαϊκές αγορές.

Επίσης, αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, τονίζοντας από την άλλη «πως οι τιμές παραμένουν σε ικανοποιητικό επίπεδο».

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο καταναλωτής μπορεί να βρει υψηλής ποιότητας προϊόντα, και κυρίως μεγάλη ποικιλία, όπως και τεράστια γκάμα φρέσκων λαχανικών και φρούτων της εποχής, από τοπικούς παραγωγούς του νομού.

Τέλος, αναφερόμενος στην επάρκεια των προϊόντων αυτή την περίοδο στις λαϊκές αγορές είπε πως είναι 50-50, λόγω της υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν το προηγούμενο διάστημα.

«Οι λαϊκές αγορές είναι το καταφύγιο του καταναλωτή για να βρει πολυποικιλιακά προϊόντα. Παρά το αυξημένο κόστος παραγωγής και παρά την κλιματική αλλαγή, εμείς επιμένουμε να κρατάμε ανοιχτές τις λαϊκές αγορές, προσφέροντας πληθώρα τοπικών προϊόντων στους καταναλωτές μας», είπε καταλήγοντας ο κ. Πουρικάς.

