Ανοίγει εκ νέου το κλαμπ που χορηγούσε αλκοόλ σε ανηλίκους, σύμφωνα με σχετική δικαστική απόφαση, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μέσω ανάρτησης στο X (πρώην Twitter).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας, «μας επιδόθηκε η αδιανόητη δικαστική απόφαση, που επιτρέπει την προσωρινή λειτουργία του καταστήματος στη Λ. Βουλιαγμένης, το οποίο χορηγούσε αλκοόλ σε ανήλικους, με αποτέλεσμα κάποιοι να οδηγηθούν στο Νοσοκομείο».

Ο Δούκας σημείωσε ακόμη ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο επικαλέστηκε μόνο την «οικονομική βλάβη» του επιχειρηματία, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ πρόσθεσε ότι «δεν κληθήκαμε ως Δήμος να εκθέσουμε τα επιχειρήματά μας, όπως είχαμε ζητήσει. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας γι’ αυτή την εξέλιξη. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την επιβολή της νομιμότητας και την προστασία των ανηλίκων».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Δούκα:

Μάλιστα, ο δήμαρχος Αθηναίων επανήλθε με νέα διευκρινιστική δήλωση όπου ανέφερε:

«Ο Δήμος Αθηναίων σφράγισε το κέντρο διασκεδασης που παρανομούσε.Το Πρωτοδικείο με μια αδιανόητη απόφαση το ανοίγει προσωρινά. Είναι αυτονόητο ότι θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της κοινωνίας. Έχω ήδη ζητήσει από την Κυβέρνηση νομοθετική παρέμβαση για την άμεση και οριστική σφράγιση καταστημάτων σε ανάλογες υποθέσεις».

«Πυρά» Μπακογιάννη: «Εκτέθηκε ο Δήμος Αθηναίων, απεδείχθη κατώτερος των περιστάσεων»

Ο Κώστας Μπακογιάννης με ανάρτησή του στα social media κατηγορεί τον Δήμο Αθηναίων για επιπολαιότητα, τονίζοντας ότι η απόφαση της σφράγισης προ ημερών του κλαμπ στη Βουλιαγμένης είναι αναιτιολόγητη και ασαφής, όσον αφορά στο δημόσιο συμφέρον.

Στην ανάρτησή του ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αυτά συμβαίνουν όταν η στείρα επικοινωνία και η επιπολαιότητα καπελώνουν την ουσία και τη σοβαρότητα. Το club που έθεσε σε κίνδυνο τα παιδιά, επειδή προσέφερε αλκοόλ, ξανά ανοίγει. Όχι επειδή η δικαιοσύνη είναι κακή και ανάλγητη, αλλά επειδή -όπως αναφέρει- η απόφαση σφράγισης είναι αναιτιολόγητη και ασαφής, όσον αφορά στο δημόσιο συμφέρον. Δυστυχώς, ο Δήμος Αθηναίων εκτέθηκε και απεδείχθη κατώτερος των περιστάσεων, σε ένα θέμα τόσο λεπτό και ευαίσθητο, όσο η προστασία των παιδιών μας».

Υπενθυμίζεται ότι οκτώ ανήλικοι, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία έπειτα από κατανάλωση ποτού, είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Τα παιδιά, ηλικίας από 14 έως 17 ετών, μαθητές σχολείων, από τα βόρεια προάστια της Αττικής, συμμετείχαν σε προγραμματισμένη χοροεσπερίδα σχολείων σε κλαμπ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Το εν λόγω κλαμπ, όπως μετέδιδε το skai.gr, έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο των αρχών και έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις, μεταξύ άλλων και για νοθευμένα ποτά τα οποία είχαν εντοπιστεί έπειτα από έρευνα της οικονομικής αστυνομίας.

