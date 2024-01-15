Κλείνει απόψε η πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού για τους δικαιούχους του 2023

Κλείνει απόψε τα μεσάνυχτα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού, για τους δικαιούχους του 2023.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ΕΔΩ.

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για τους πολίτες με νεότερη ανακοίνωση για τις αιτήσεις του έτους 2024.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα του ΟΠΕΚΑ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

