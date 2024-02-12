Σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν την Κέρκυρα το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το corfunews το χαλάζι στρώθηκε παντού στο κέντρο της πόλης αλλά και περιφερειακά, κυρίως μέση Κέρκυρα, και το τοπίο έμοιαζε σαν να είναι χιονισμένο.

Παράλληλα, λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσε ένα κυπαρίσι πάνω σε σταθμευμένα οχήματα σήμερα το βράδυ, στην περιοχή της Αλεπούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει τραυματισμός ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστική για την κοπή του δέντρου.

Πηγή: skai.gr

