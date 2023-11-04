Θεσσαλονίκη: Μια τραυματίας σε καραμπόλα με επτά οχήματα στην Περιφερειακή οδό

Καραμπόλα επτά οχημάτων σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Ευκαρπίας, στο ρεύμα προς δυτικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μια γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, στο ατύχημα ενεπλάκησαν έξι οχήματα και ένα φορτηγό. Τα οχήματα μεταφέρθηκαν στη δεξιά λωρίδα και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Πηγή φωτογραφίας: Thestival.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

