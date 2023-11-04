Κερδίζει έδαφος η συγκατοίκηση φοιτητών -Οδηγίες για να διαχειριστείτε το κοινό σπίτι σας

Συμβουλές σε φοιτητές που συγκατοικούν δίνει με ανακοίνωση της η ελληνική νεοφυής επιχείρηση MyRoomie. Ειδικότερα τα στελέχη της εταιρείας απευθύνονται στους φοιτητές και συστήνουν:

-Διαχειριστείτε τον χώρο σας: Μια από τις πρώτες ανησυχίες σας πρέπει να είναι ο χώρος σας στο σπίτι. Όσο μικρό και αν είναι το δωμάτιό σας, καθορίστε τα όρια και τις προσωπικές περιοχές. Ακόμη και σε ένα κοινόχρηστο διαμέρισμα, μπορείτε να έχετε την προσωπική σας γωνιά και να την σέβονται οι συγκάτοικοί σας.

-Συμφωνήστε τους κοινούς κανόνες: Μια ομαλή συγκατοίκηση απαιτεί κανόνες. Ορίστε κοινούς κανόνες για τους κοινόχρηστους χώρους όπως η κουζίνα, το μπάνιο και ο χώρος συνάντησης. -Συζητήστε θέματα όπως, οι ώρες ησυχίας, και οι κανόνες για τους επισκέπτες.

-Επικοινωνία: Η ανοικτή επικοινωνία είναι σημαντική. Εάν αντιμετωπίζετε ανησυχίες, προβλήματα ή απλώς θέλετε να συζητήσετε κάτι, μιλήστε ανοικτά και ειλικρινά με τους συγκατοίκους σας. Η καλή επικοινωνία μπορεί να εμποδίσει την επιδείνωση καταστάσεων και την δημιουργία προβλημάτων.

-Διαχειριστείτε τον κοινό χρόνο: Ο χρόνος είναι πολύτιμος, και μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ρουτίνες και ωράρια μεταξύ των συγκατοίκων. Συζητήστε σχετικά με τον κοινό σας χρόνο, και προσπαθήστε να βρείτε σημεία επαφής και κοινά χόμπι που μπορείτε να απολαύσετε μαζί.

-Δημιουργήστε μια φιλική ατμόσφαιρα: Η συγκατοίκηση είναι ευκαιρία να δημιουργήσετε μια φιλική ατμόσφαιρα. Συμμετάσχετε σε δραστηριότητες μαζί, καλωσορίστε τους νέους συγκάτοικους και επικοινωνήστε με ανοικτό πνεύμα. Μια θετική και φιλική ατμόσφαιρα θα δημιουργήσει μια ευχάριστη εμπειρία συγκατοίκησης.

-Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής: Τέλος, θυμηθείτε να σέβεστε την ιδιωτική ζωή των συγκατοίκων σας. Ο καθένας έχει ανάγκη χρόνο για να ηρεμήσει και να χαλαρώσει. Αποφύγετε τον ανεπιθύμητο έλεγχο της ιδιωτικής του ζωής και χαρίστε τον απαιτούμενο χώρο.

«Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, μπορείτε να αξιοποιήσετε το μέγιστο από τη φοιτητική σας ζωή στο κοινό σπίτι. Η συγκατοίκηση δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για εξοικείωση με νέους ανθρώπους, αλλά και μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη και εμπειρίες που θα θυμάστε για πάντα» αναφέρεται στην ανακοίνωση,

Σε πρόσφατη έρευνα της πλατφόρμας, διαπιστώνεται ότι οι φοιτητές στην Ελλάδα στρέφονται στη συγκατοίκηση για να εξοικονομήσουν χρήματα. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που νοικιάζει ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στην Αθήνα μόνος του θα πλήρωνε περίπου 800 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, αν συγκατοικούσε με άλλους δύο φοιτητές, θα μπορούσαν ο καθένας να πληρώσει περίπου 267 ευρώ το μήνα. «Εκτός από την εξοικονόμηση χρημάτων, η συγκατοίκηση μπορεί επίσης να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και να κάνετε φίλους. Μπορεί επίσης να είναι ένας τρόπος να μάθετε για διαφορετικές κουλτούρες και τρόπους ζωής», επισημαίνει η εταιρεία που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν προφίλ, να αναζητήσουν αγγελίες και να επικοινωνήσουν με πιθανούς συγκατοίκους.

Το MyRoomie είναι μια PropTech (Property Technology) πλατφόρμα συγκατοίκησης που συνδέει άτομα που αναζητούν συγκατοίκους ή δωμάτια.

