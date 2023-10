Κρήτη: Σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Ελλάδα 05:54, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Είχε εστιακό βάθος 12,1 Χλμ