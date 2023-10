Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αχαρνών Ελλάδα 04:12, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Νωρίτερα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω πυρκαγιάς σε κατάστημα