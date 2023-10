Άγιος Παντελεήμονας: Διακοπή κυκλοφορίας στην Οδό Αχαρνών λόγω πυρκαγιάς σε κατάστημα Ελλάδα 02:27, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία