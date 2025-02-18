Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο σεισμοί 5 και 4,9 Ρίχτερ στην Αμοργό, αισθητοί και στην Αθήνα

Μέσα σε 1,5 ώρα σημειώθηκαν δύο σεισμοί μεγέθους 5 και 4,9 Ρίχτερ με επίκεντρο την Αρκεσίνη Αμοργού. Και οι δύο σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Αθήνα 

UPDATE: 08:28
Σεισμός

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:46 το πρωί της Τρίτης με επίκεντρο 17 χλμ νότια - νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Ο σεισμός έχει εστιακό βάθος στα 13,6 χλμ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:08 το πρωί της Τρίτης με επίκεντρο 27 χλμ νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού. Ο σεισμός έχει εστιακό βάθος στα 5 χλμ.

Νωρίτερα, στις 4:54 τα ξημερώματα της Τρίτης, καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο.

Επίσης, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρα έγινε σεισμός 4 Ρίχτερ, πάλι στην Αμοργό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός σεισμός τώρα Αμοργός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark