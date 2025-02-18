Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:46 το πρωί της Τρίτης με επίκεντρο 17 χλμ νότια - νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Ο σεισμός έχει εστιακό βάθος στα 13,6 χλμ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:08 το πρωί της Τρίτης με επίκεντρο 27 χλμ νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού. Ο σεισμός έχει εστιακό βάθος στα 5 χλμ.

Νωρίτερα, στις 4:54 τα ξημερώματα της Τρίτης, καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο.

Επίσης, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρα έγινε σεισμός 4 Ρίχτερ, πάλι στην Αμοργό.

Πηγή: skai.gr

