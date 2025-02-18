«Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης αναφερόμενος στη σεισμική ακολουθία ανάμεσα σε Αμοργό και Σαντορίνη, που δεν έχει κοπάσει.

Όπως τονίζει ο κ. Τσελέντης, ο ίδιος δεν βλέπει να υπάρχει ακόμα ύφεση.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Στο διάγραμμα σας παρουσιάζω του σεισμούς ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 24 ωρών. Τα δύο αστέρια δείχνουν τους δύο σεισμούς 5.1R και 5.0R που έγιναν. Όπως σας είπα και χθες ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ας λένε κάποιοι το γνωστό αφήγημα ότι έχουμε ύφεση. Βλέπετε εσείς καμία ύφεση; ΕΓΏ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ! (**) Μόλις τώρα στις 8:30 είχαμε και ένα νέο ισχυρό σεισμό 4.9R!».



Δύο σεισμοί 4,9 και 5 Ρίχτερ - Αισθητοί και στην Αθήνα

Σημειώνεται πως σεισμική δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:46 το πρωί της Τρίτης με επίκεντρο 17 χλμ νότια - νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Ο σεισμός έχει εστιακό βάθος στα 13,6 χλμ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:08 το πρωί της Τρίτης με επίκεντρο 27 χλμ νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού. Ο σεισμός έχει εστιακό βάθος στα 5 χλμ.

Νωρίτερα, στις 4:54 τα ξημερώματα της Τρίτης, καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο. Επίσης, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρα έγινε σεισμός 4 Ρίχτερ, πάλι στην Αμοργό.

