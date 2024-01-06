Λογαριασμός
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ στην Θεσπρωτία

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός καταγράφηκε με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα βόρεια της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:52 στην Ήπειρο με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα βόρεια της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας σε εστιακό βάθος 33,1 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

