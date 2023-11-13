Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ακόμη μία ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητήσουν εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή τους, τους όρους δόμησης, αλλά και να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την αρμόδια υπηρεσία, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν το αντίστοιχο τμήμα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του δήμου.

Πρόκειται για μία από τις συνολικά 211 ηλεκτρονικές υπηρεσίες της πλατφόρμας https://eservices.cityofathens.gr/που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι πολίτες για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.

«Ψηφιοποιήθηκε από το «μηδέν» το 100% των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Μέσα από κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία υψηλού επιπέδου που δημιουργήθηκε, επιτεύχθηκε ένας μεγάλος και φιλόδοξος στόχος: να αλλάξει αποτελεσματικά η σχέση των πολιτών με τις υπηρεσίες του δήμου, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους. Η "επόμενη μέρα" της ψηφιακής Αθήνας βρίσκεται ήδη εδώ», τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Από τον Φεβρουάριο του 2020 -όταν μέσω της πλατφόρμας https://eservices.cityofathens.gr/ ενεργοποιήθηκε από τη ΔΑΕΜ η πρώτη ηλεκτρονική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων- μέχρι και σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 355.000 αιτήσεις. Υπηρεσίες όπως το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας, η αναζήτηση σχεδίων πολεοδομικών αδειών, η έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, η ρύθμιση οφειλών, η έκδοση παράβολου, η έκδοση άδειας πολιτικού γάμου κ.ά.- βρίσκονται σήμερα στη διάθεση των πολιτών, καθιστώντας τον Δήμο Αθηναίων τον μοναδικό δημόσιο οργανισμό που έχει ψηφιοποιήσει το σύνολο των υπηρεσιών του.

Πώς θα αναζητήσετε τους όρους δόμησης

Η νέα υπηρεσία για τους όρους δόμησης, είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων https://eservices.cityofathens.gr/. Επιλέγοντας την υπηρεσία «Όροι δόμησης», κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει τους όρους δόμησης για το οικοδομικό τετράγωνο για το οποίο ενδιαφέρεται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους:

Καταχωρώντας τον αριθμό οικοδομικού τετραγώνου. Πληκτρολογώντας την διεύθυνσή του. Αναζητώντας το οικοδομικό τετράγωνο σε έναν διαδραστικό χάρτη. Καταχωρώντας την πινακίδα πολεοδομίας.

Μετά την επιλογή του οικοδομικού τετραγώνου, εμφανίζονται χρήσιμες πληροφορίες, όπως ο συντελεστής δόμησης, το ύψος, οι χρήσεις γης, η αρτιότητα, η κάλυψη, ενώ εξάγεται αυτόματα και σε λίγα δευτερόλεπτα σχετική βεβαίωση από το σύστημα. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πιθανά αιτήματά τους στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Η νέα αυτή υπηρεσία θα διευκολύνει κυρίως τους μηχανικούς, αλλά και τους επαγγελματίες μεσίτες που αναζητούν στην καθημερινή τους εργασία τους όρους δόμησης. Επίσης, οι πολίτες θα είναι πλέον σε θέση να γνωρίζουν τι μπορούν να οικοδομήσουν στην έκταση που τούς ανήκει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.