Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Νεκρός 26χρονος που «καρφώθηκε» με ΙΧ σε κολώνα

Το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα να καταλήξει σε κολώνα.

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με εγκλωβισμό 26χρονου οδηγού σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα της Δευτέρας 13/11/2023, στην Πάτρα με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα να καταλήξει σε κολώνα στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Αμερικής.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επεμβάση ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας όπου και κατέληξε.

