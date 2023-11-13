Στον ανακριτή οδηγείται αύριο, Τρίτη, ο 42χρονος από το Κερατσίνι, ο οποίος μετέδιδε απευθείας στο YouTube κακοποιητικές πράξεις σε βάρος δύο θυμάτων εκμεταλλευόμενος την αναπηρία τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο συλληφθείς είχε πάνω από 22.000 ακολούθους, που πλήρωναν για να βλέπουν τα βίντεο με τα βασανιστήρια.

Τα θύματα ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα.

Οι κακοποιητικές συμπεριφορές που περιλάμβαναν εξυβρίσεις, σωματικές βλάβες, σεξουαλικές πράξεις, χτυπήματα με συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser gun), ξύρισμα κεφαλής, γιαούρτωμα, εξώθηση σε πράξεις γενετήσιας ελευθερίας.

Ο 42χρονος κατηγορείται για σωματικές βλάβες, εξύβριση και μαστροπεία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οργή και αποτροπιασμός από τα βίντεο

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του κατηγορούμενου στο διαδίκτυο φαίνεται ενας φίλος του 42χρονου κατηγορούμενου να αγκαλιάζει και να θωπεύει την 21χρονη γυναίκα με νοητική υστέρηση σε ζωντανή μετάδοση, με χιλιάδες χρήστες να παρακολουθούν.

Σε αυτά τα στιγμιότυπα, χρήστης του youtube ζητά να χτυπηθεί ο δεύτερος ΑμεΑ με taser για να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες του ορέξεις. Αμέσως, η επιθυμία του γίνεται πραγματικότητα με τον νεαρό να προσπαθεί να ξεφύγει από την ηλεκτρική εκκένωση.

Οργή και αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες με τον κατηγορούμενο να κουρεύει σε ζωντανή μετάδοση την κοπέλα επειδή έτσι του ζήτησαν οι εγγεγραμμένοι στο κανάλι του προσφέροντας αμοιβή. Στη συνέχεια, φίλη του 42χρονου δεν διστάζει να της ξυρίσει τα φρύδια με ξυράφι.

Πρόκειται για ένα μέρος των ανατριχιαστικών βασανιστηρίων που βίωσαν οι δύο νέοι με αναπηρία που φέρεται να εκμεταλλευόταν ο 42χρονος συλληφθείς με την παρέα του και οδήγησαν στην σύλληψή του τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας συνέλαβαν τον 42χρονο επ` αυτοφόρω την ώρα που μετέδιδε ζωντανά μέσα από το προσωπικό του κανάλι στο Υoutube.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Πηγή: skai.gr

