Στο κοιμητήριο Βούλας είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαρίνο, που έφυγε από τη ζωή σε 87 ετών, συγγενείς, φίλοι και ο καλλιτεχνικός κόσμος.

Η επιθυμία του Γιώργου Μαρίνου ήταν η κηδεία του να γίνει σε πολύ κλειστό κύκλο και στο κοιμητήριο έδωσαν μεταξύ άλλων το παρών ο Θοδωρής Φέρρης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, η Άννα Φόνσου και ο Δημήτρης Παπάζογλου.

Δείτε εικόνες:

Ο Γιώργος Μαρίνος άφησε πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο της ελληνικής ψυχαγωγίας, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2024 έγινε γνωστό ότι διέμενε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Γεννημένος στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 1939, ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε τραγουδιστής, ηθοποιός και διασκεδαστής, θεωρούμενος από πολλούς ως ο πρώτος «σόουμαν» της Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

