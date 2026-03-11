Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο της ελληνικής ψυχαγωγίας. Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2024 έγινε γνωστό, μέσα από την εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα», ότι διέμενε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Γεννημένος στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 1939, ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε τραγουδιστής, ηθοποιός και διασκεδαστής, θεωρούμενος από πολλούς ως ο πρώτος «σόουμαν» της Ελλάδας. Η παιδική του ηλικία δεν ήταν εύκολη. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, βρισκόταν εξόριστος στη Μακρόνησο και ο ίδιος τον συνάντησε για πρώτη φορά σε ηλικία 12 ετών.

Παρότι οι γονείς του επιθυμούσαν να ακολουθήσει το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού ή του αρχιτέκτονα -όπως ο πατέρας του- και διέθετε ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, ο ίδιος επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Ακόμη ανήλικος, έδωσε κρυφά εξετάσεις και πέρασε στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Το 1962, ενώ ήταν ακόμη δευτεροετής φοιτητής, συμμετείχε στην ιστορική παράσταση «Οδός Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, δίπλα σε σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Χορν, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρω Κοντού, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Κάθε κήπος». Η συμμετοχή του αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για την επαγγελματική του πορεία στο θέατρο και στις μπουάτ της εποχής.

Παράλληλα έκανε εμφανίσεις και στον κινηματογράφο, μεταξύ άλλων στην ταινία «Ο Τρίτος Δρόμος» του Ίωνα Νταϊφά με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού. Συνδυάζοντας τραγούδι και υποκριτική, εισήγαγε ένα νέο είδος θεάματος στην Ελλάδα, που περιλάμβανε σάτιρα, πρόζα, χορό και μουσική.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, από το 1973 έως το 1992, εμφανιζόταν στη σκηνή της «Μέδουσας» στου Μακρυγιάννη, όπου τα σόου του γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Στίχους για τα τραγούδια του έγραψαν σημαντικοί δημιουργοί, όπως η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Νινή Ζαχά. Διατηρούσε επίσης στενή φιλία με δύο από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής μουσικής, τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο.

Ο Γιώργος Μαρίνος άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική ψυχαγωγία με τα σατιρικά σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις του, που σχολίαζαν με χιούμορ τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός, με μεγάλες αγάπες την αστρολογία και τα σκυλιά του. Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί πλήρως από τη δημόσια ζωή.

Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του εμφανίστηκε σε πολλές μουσικές σκηνές και θεατρικές παραστάσεις, ενώ συμμετείχε και στην τηλεόραση, με πιο χαρακτηριστική παρουσία την εκπομπή «Ciao ANT1» στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

