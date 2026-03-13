Ημερίδα με θέμα «Ο Πειραιάς ως σύγχρονος προορισμός: Δεδομένα – Προκλήσεις – Ευκαιρίες» διοργανώνει o Δήμος Πειραιά και η Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού –Destination Piraeus, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και ώρα 17:00, στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση της στρατηγικής του Δήμου για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης, μέσα από σύγχρονα δεδομένα, καλές πρακτικές και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για τον Πειραιά ως έναν δυναμικό, βιώσιμο και αυθεντικό αστικό προορισμό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης και σε συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά θα παρουσιαστούν στοιχεία από πρόσφατη έρευνα για την εμπειρία και τον βαθμό ικανοποίησης επισκεπτών, καθώς και οι βασικοί άξονες της τουριστικής στρατηγικής της πόλης για τα επόμενα χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Πειραιά επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της πόλης μέσα από την πρωτοβουλία Destination Piraeus, αναδεικνύοντας τη θαλάσσια ταυτότητα, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία του Πειραιά ως βασικούς πυλώνες της τουριστικής του ταυτότητας.

Στην ημερίδα θα τοποθετηθούν ως ομιλητές εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και εκπρόσωποι φορέων της πόλης, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του Πειραιά ως σύγχρονου αστικού προορισμού.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν δωρεάν ξεναγήσεις γαστρονομικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος για επισκέπτες, αντιπροσωπείες και εκπροσώπους δημόσιων φορέων.

Για δηλώσεις συμμετοχής στις ξεναγήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:tourismos@piraeus.gov.gr

Λόγω περιορισμένων θέσεων, στις ξεναγήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.