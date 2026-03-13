Καλαμαριά: Βίντεο - ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα πριν ο 20χρονος πέσει νεκρός

Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο - ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τη φονική επίθεση εναντίον 20χρονου στην περιοχή Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr.

Στο βίντεο φαίνονται δύο άτομα να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου - πιθανόν φίλοι του 20χρονου - ενώ λίγα μέτρα πίσω τους ακολουθεί ο 20χρονος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το θύμα δεν μπορεί να τρέξει, καθώς έχει δεχτεί το χτύπημα από μαχαίρι στην πλάτη. Κινείται με αργό βήμα σε αντίθεση με τους άλλους δύο που τρέχουν. Λίγο αργότερα στην οδό Αργοναυτών ο 20χρονος θα καταρρεύσει αιμόφυρτος.

Το θύμα διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι φίλοι του 20χρονου στις καταθέσεις τους έκαναν λόγο για φονική επίθεση, ενώ αυτόπτης μάρτυρας είπε στις Αρχές πως 3 άτομα είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα και όταν τον είδαν τον ακινητοποίησαν και κατόπιν τον μαχαίρωσαν.

Ο 20χρονος ήταν μέλος ομάδας που έκλειναν ραντεβού μέσω social media σε άτομα για να συνευρεθούν δήθεν με ανήλικα κορίτσια στους οποίους επιτίθενται όταν πήγαιναν στο «ραντεβού».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το θύμα φέρεται να εμπλέκεται σε 5 τέτοιες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από 10 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025 στο Άλσος Μετεώρων, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για 10 άτομα, ανάμεσά τους και το θύμα.

Τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης ανέλαβε το οργανωμένο έγκλημα.

